Şam'da İran-Suriye ilişkileri ele alındı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, görevine yeni başlayan İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi ile görüştü.

Görüşmede Sabbağ, iki dost ülke arasındaki güçlü ve sürekli yenilenen ilişkilerin derinliğini ve özellikle İran Meclisi arasındaki ilişkileri çeşitli yönlerden güçlendirme gereğini vurgulayarak, büyükelçi Akbari’ye yeni görevlerinde başarılar diledi.

Meclis Başkanı Sabbağ, İran’ın Suriye’yi, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkının bağımsızlığını destekleme pozisyonlarına son derece değer vererek, Suriye’nin bugün teröre karşı nihai zafere ulaşmak için güçlenerek ilerlediğini vurguladı.

Ekberi ise, İran ve Suriye’nin, iki ülke halklarının kimliğini ve aidiyetini hedef alan şer ve saldırgan güçlere karşı çıkarak, birlikte onurlarını ve bağımsız egemenlik kararlarını koruyabileceklerini vurgularken, direniş ekseninin bugün başka bir savaş türüyle, ekonomik savaşla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

İran Büyükelçisi ayrıca, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ve mutabakat zaptı uyarınca ortak ekonomik projelerin uygulanmasına hız vererek, iki ülkenin düşmanların planlarına karşı koymak için hızlı adımlarla ilerlediğine işaret etti.