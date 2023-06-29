Suriye'den İsveç'te Kuran yakılmasına tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, İsveç hükümetinin izni ve onayıyla bir aşırılık yanlısı tarafından milyonlarca Müslüman için en kutsal günün sabahında Kuranı Kerim’e hakaret eden aşağılayıcı eylemi en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Medeniyet üstünlüğü kompleksinden muzdarip olan Batı hükümetleri, insanlar arasında nefret duygularını yaymayı ve körüklemeyi bırakmalı ve kiminin özgürlüğünün diğerlerinin özgürlüğünün sınırında durduğunu bilmeli ve duygularına saygı duymalıdır.” denildi.

İsveç polisi, Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin vermişti.