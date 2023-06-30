Çin: Suriye'ye yönelik yaptırımlar koşulsuz kaldırılmalı

Mali desteklerde büyük eksiklikler bulunduğunu ve bu durumun, yardımların yürütülmesini ve projelerin yerine getirilmesini sekteye uğrattığını kaydeden Geng, ilgili taraflara taahhütlerinin yerine getirilmesi için mali desteklerini arttırma çağrısında bulundu.

Geng Shuang, dün BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye'deki siyasi ve insani durumun ele alındığı oturumda, BMGK’yi Suriye’deki duruma ve 2672 sayılı karara uygun olarak bir sonraki aşamadaki çalışmaları optimize etmeye ve Suriye’ye insani yardımları arttırmaya çağırdı.

Geng, bazı ülkelerin bir yandan Suriye’nin insani durumundan kaygı duyarken, bir yandan da tek taraflı yaptırımlar uygulayarak, Suriye’nin ekonomik ve insani durumunu daha da zorlaştırdığını söyledi. Geng, Suriye'ye uygulanan yasa dışı tek taraflı yaptırımların koşulsuz ve kapsamlı bir şekilde kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Çin’in Suriye’nin siyasi süreciyle ilgili tutumunun daimi ve net olduğunu yineleyen Geng, Çin’in Suriye konulu 20. Astana Görüşmeleri’nde kaydedilen olumlu sonuçları memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Geng, Suriye’nin yeniden Arap ailesine döndüğünü, bölgedeki ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin Suriye sorununun siyasi çözümüne yeni bir güç katacağına inandığını belirtti.

Geng, uluslararası topluma yapıcı rol oynayarak, Suriye’deki çeşitli siyasi gruplar arasında diyalog ve uzlaşı için olumlu bir dış ortam oluşturma çağrısında bulundu.

Geng Shuang, Çin’in yabancı askeri birliklerin Suriye’deki yasa dışı varlıklarına ve doğal kaynakları yağmalamasına son verilmesi çağrısını yinelediğini açıkladı.

Kaynak: CRI