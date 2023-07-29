Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Şam-ı Gariban merasimi

Kerbela şehitlerinin şehadetinin ilk gecesi münasibetiyle dün akşam İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda, İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde Şam-ı Gariban (Kimsesizlerin Gecesi) merasimi düzenlendi.

Söz konusu merasimde, meddahlar Hz. İmam Hüseyin ve 72 Kerbela şehitleri için mersiyeler ve ağıtlar okudu.

Dün gece ülke genelinde Şam-ı Gariban merasimi düzenlendi. Bu törenler, Aşura günü öğleden sonra esir alınan kadınlar ve çocukların, kimsesizliği ve çaresizliklerini anımsatıyor.