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29 Tem 2023 08:24

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Şam-ı Gariban merasimi

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Şam-ı Gariban merasimi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün akşam İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde düzenlenen Şam-ı Gariban (Kimsesizlerin Gecesi) merasimine katıldı.

Kerbela şehitlerinin şehadetinin ilk gecesi münasibetiyle dün akşam İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda, İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde Şam-ı Gariban (Kimsesizlerin Gecesi) merasimi düzenlendi.

Söz konusu merasimde, meddahlar Hz. İmam Hüseyin ve 72 Kerbela şehitleri için mersiyeler ve ağıtlar okudu.

Dün gece ülke genelinde Şam-ı Gariban merasimi düzenlendi. Bu törenler, Aşura günü öğleden sonra esir alınan kadınlar ve çocukların, kimsesizliği ve çaresizliklerini anımsatıyor.

News Code 1910682

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