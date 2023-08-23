Cezayir Meclis Bakşanı İsfahan'da

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, turizm, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İsfahan'a gitti.

Cezayir Meclis Başkanı İsfahan valisi Seyyid Rıza Murtezevi ile görüştü.

Murtezevi "İran ve Cezayir, kültürel ve siyasi benzerliklerinin yanı sıra, bu iki ülke dünya olaylarında benzer görüşlere sahip. Ama maalesef iki ülke arasında kültürel, turizm ve ekonomi gibi alanlarda işbirliği geliştirilmemiş. Cezayir ile iletişimin ve etkileşimin artmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bugali ise "Cezayir halkının İran milletine büyük saygısı var çünkü İran tarih, medeniyet ve kültür ülkesi olarak kabul ediliyor ve dünya üzerinde önemli bir etkiye sahip" diye konuştu.

Bugali İsfahan gezisinde bu kentin tarihi ve turslik yerlerini ziyaret edecek.