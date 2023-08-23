Afganistan'da tutuklanan İranlı muhabir ile ilgili son gelişme

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir insan hakları örgütü olan Gazetecileri Korumak, yaptığı açıklamada Taliban yetkililerini İranlı muhabir Muhammed Hüseyin Velayati'yi "derhal koşulsuz olarak" serbest bırakmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, Tesnim'in foto muhabiri Muhammed Hüseyin Velayeti'nin Taliban tarafından tutuklanmasıyla ilgili sorusuna yanıt olarak, şunları söyledi: "Dışişleri Bakanlığı, olayı öğrendikten sonra konunun hemen ilgili Afgan makamları nezdinde takibine başladı ve serbest bırakılması için ciddi bir şekilde çalışıyor."

Daha önce, cumhurbaşkanının Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisi ve İran'ın Kabil'deki Büyükelçisi Hasan Kazemi Kumi, "Ciddi bir şekilde durumu takip ediyoruz. Kabil ve istihbarat teşkilatlarıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Yetkililer bu konunun takipçisi olduklarını ve Allah'ın izniyle yakın zamanda sonuçlanacağını ifade ettiler." demişti.

Tesnim muhabiri Muhammed Hüseyin Velayeti, Afganistan'a hava sınırından gerçekleştirdiği yasal olarak özel gezisinde 10 gün boyunca Kabil'de kaldıktan sonra, dönüşünde herhangi bir açıklama yapılmadan Kabil havaalanında tutuklandı.