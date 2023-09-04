  1. Spor
4 Eyl 2023 12:27

İran Serbest Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti

İran Serbest Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti

İran Serbest Güreş Milli Takımı, Dmitry Kerkin Kupası yarışmalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.

İran Serbest Güreş Milli Takımı, Dmitry Kerkin Kupası yarışmalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Rusya'nın Yakutsk kentinde düzenlenecek olan yarışmalar 8 Eylül'de başlıyor.

İran'dan 6 güreşçi altın madalya için mücadele edecek.

News Code 1911388

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