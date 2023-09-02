  1. Spor
2 Eyl 2023 17:27

İran Milli judo Takımı Rusya'ya gidiyor

İran Milli judo Takımı Rusya'ya gidiyor

İran Milli judo Takımı Rusya'nın Astrahan kentinde düzenlenecek uluslararası müsabakalara katılacak.

İran Milli judo Takımı Rusya'nın Astrahan kentinde düzenlenecek olan uluslararası müsabakalara katılacak.

İran'dan 7 sporcunun katılacağı yarışma 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

İran ekibi yarın akşam Rusya'da olacak.

News Code 1911354

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