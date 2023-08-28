İran-Azerbaycan bisiklet turunun ikinci etabı başladı

36. İran-Azerbaycan uluslararası bisiklet turunun ikinci etabı, bu Pazar sabahı saat 9'da Doğu Azerbaycan Vali Yardımcısı Torab Muhammedi'nin tabancayla ateş etmesiyle başladı.

İkinci etabı Tayland'ın Rojai takımından Lucas Carstensen kazanırken İranlı bisikletçi Ali Labib ikinci oldu.

Tayland, Malezya, Japonya, Irak, Endonezya, Kazakistan, Hollanda, Moğolistan, Filipinler ve Çin gibi yabancı takımların da yer aldığı yarımada toplam 81 bisikletçi katılmıştır.

Yarışmacılar Tebriz'den Aras Serbest Bölgesi'ne kadar 148,9 kilometrelik yol kat etmeleri gerekiyor.