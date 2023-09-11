Emir Abdullahiyan, KYB Genel Başkanı Talabani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'ı ziyaret eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında, KYB Genel Başkanı Talabani'nin Tahran temasları hakkında, ''Bafel Talabani'nin Tahran ziyareti güvenlik anlaşmasıyla bir ilgisi yok.'' dedi.

KYB heyeti dün İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmüştü.

İran ile IKBY ve özellikle Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, güvenlik ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştu.