İran'dan uzay çalışmalarıyla ilgili açıklama

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, ülkenin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Zarepur, ''Fırlatılan her uydu ülkeye güç ve gelir kazandırıyor.'' dedi.

Reisi hükümetinin uydu programına büyük önem verdiğini belirten Zarepur, ''Fırlatılacak onlarca uydumuz var. Aralık 2021’den Aralık 2022’ye kadar 10 uyuduyu ülkedeki uzay üssünden fıralttık. Allah'ın izniyle 13'üncü fırlatıp bir an önce Alçak Dünya Yörüngesi’ne (LEO) ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca başka ülkelerin uydularını da fırlatabilmeyi umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Zarepur, Batı Asya'nın en büyük uzay üssünün ülkenin güneydoğusundaki Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar'da inşaat halinde olduğunu belirterek, ''Halihazırda yüzde 50 ila 60 fiziksel ilerleme kaydeden uzay üssü projesinin ilk aşamasının önümüzdeki Fecr Günleri’nde (İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü) açılması planlanıyor. Bu üssün açılmasıyla birlikte uydumuzu da fırlatacağız.'' diye konuştu.

Daha önce Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, ''2024 yılında Tolou 3, Zafar 2 ve Kevser uydusu ile bir dizi araştırma uydusu uzaya fırlatılacak.’’ demişti.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin iktidara gelmesinin ardıdnan İran Uzay Kurumu 10 yıllık uzay programını hayta geçirmek için ilk toplantısını düzenleyerek bu stratejik programı hayata geçirmeye başladı.

Bu plana göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde İran İslam Cumhuriyeti, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uzaya fırlatma hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel bir merkez haline gelecek. Uzay endüstrisi, herhangi bir ülkenin gücünün unsurlarından biri olarak kabul edilir ve son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti, roket ve uzay teknolojisi edinme alanında sürekli ve ilerici adımlar atması da bu alanda önemli bir gelişmedir.

İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması, yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır.