  1. İran
9 Haz 2024 15:06

İran Dışişleri Bakan Vekili Irak'a gidecek

İran Dışişleri Bakan Vekili Irak'a gidecek

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin Perşembe günü 13 Haziran'da Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Ali Bakıri iki günlük Bağdat ziyareti kapsamında üst düzey Irak yetkilileri ile görüşecek.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, son günlerde Lübnan, Suriye ve Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 19 Mayıs'ta helikopter kazasında şehit düşmesinin ardından Ali Bakıri hükümet kurulunun onayıyla Dışişleri Bakan Vekili seçilmişti. 

News ID 1917559

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