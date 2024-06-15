İran uzaya iki uydu fırlatacak

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye ülkenin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Salariye “Uzay sektöründe son üç yılda 10'u yerli, 2'si uluslararası olmak üzere 12 uydu fırlatıldı. 13'üncü hükümetinin görevinin sona ermesine kadar çok sayıda uydunun fırlatılmasını düşünüyoruz” dedi.

Salariye sözlerinin devamında "önümüzdeki ay uzaya iki uydu fırlatılacak. Saman Yörünge Transfer Aracı ve bir de araştırma uydusunun uzaya fırlatılmasını planlıyoruz” ifadesini kullandı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur geçen hafta yaptığı bir açıklamada ''Fırlatılacak onlarca uydumuz var. Aralık 2021’den Aralık 2022’ye kadar 10 uyuduyu ülkedeki uzay üssünden fıralttık. Allah'ın izniyle 13'üncü fırlatıp bir an önce Alçak Dünya Yörüngesi’ne (LEO) ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca başka ülkelerin uydularını da fırlatabilmeyi umuyoruz.'' şeklinde konuşmuştu.