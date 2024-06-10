Cumhurbaşkanı adaylarını daha iyi tanıyalım: Muhammed Bakır Galibaf

İran’daki 12 üyeli seçim denetleme organı olan Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumartesi günü İran'ın yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilecek 6 adayı onayladı. Onaylananlar arasında eski İran meclis başkanı ve ülkenin önde gelen siyasi isimlerinden biri olan Muhammed Bakır Galibaf da var.

Birkaç hafta önce yeniden meclis başkanlığına seçilen Galibaf, 3 Haziran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek idari makamına adaylığını sundu. Adaylığı, kayıt için son gün olan İslam Devrimi'nin kurucu lideri İmam Humeyni'nin vefatının 35. yıldönümünde sunuldu.

Adaylığını kaydettikten sonra medyaya seslenen Galibaf, İbrahim Reisi liderliğindeki önceki hükümetin yarım kalan çalışmalarını sürdürmek için aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Halkın karşı karşıya olduğu "sorunları çözmek için çaba göstereceğine" söz veren Galibaf, insanların geçim yoluyla ilgili sorunların çözülebilir olduğuna olan güvenini dile getirdi.

Galibaf’ın hayatı

Galibaf'ın Razavi Horasan eyaletinde öğrenciyken ülkenin en önde gelen ve saygın siyasi figürlerinden biri olma yolculuğu hayranlık uyandırıcıydı. 1961 yılında Meşhed yakınlarındaki Torkebe şehrinde mütevazı bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Galibaf, eğitimini sürdürürken çalışmaya da başladı.

Gençliğinde, İslam Devrimi'nin şafağında Meşhed'deki Keramat, İmam Hasan Mücteba (a.s) ve Musa el-Rıza (a.s) camilerinde derslere katıldı ve bu onun siyasi ve entelektüel yönelimini şekillendirmede uzun bir yol kat etti. Okuldaki sınıf arkadaşlarıyla birlikte, daha sonra ulusal bir örgüt haline gelecek olan İslami Öğrenciler Derneği’ni kurdu.

Galibaf’in askeri ve siyasi kariyeri

1980'lerin başında İran'a yönelik savaşın patlak vermesinin ardından 18 yaşındaki Galibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) katılarak savaş sahasında aktif rol oynadı.

1982'de İmam Rıza Tugayı'nın, bir yıl sonra da 5. Nasr Horasan Tümeni'nin komutanlığına atandı. Savaş sırasında General Kasım Süleymani ile tanıştı ve ikisi, devrime olan bağlılıklarıyla tanımlanan yakın bir bağı paylaşıyordu.

Galibaf, 1982 yılında İslami Azad Üniversitesi'nde sosyolog ve öğretim görevlisi olan Zehra Moşiri ile evlendi. Galibaf’ın bu evlilikten 3 çocuğu var: İlyas, İshak ve Meryem.

Galibaf, İran'a karşı Batı destekli savaşın ardından Devrim Muhafızları'nın 25. Kerbela Tümeni'ne komuta etti; bu tümen, 1990 yılında Mencil-Rudbar depreminde hasar gören ulaşım yollarını onararak onun liderliğinde öne çıktı.

Galibaf, yüksek öğrenimine 1990 yılında İslami Azad Üniversitesi'nde devam ederek 1994 yılında siyasi coğrafya alanında lisans derecesi aldı. 1994 yılında Meşhed-Sarahs demiryolunun inşaatını, 5 orta ve batı vilayete gaz tedarikini, Fars Körfezi'ndeki limanı ve Kerhe Barajı'nı denetleyecek Hatem el-Enbiya İnşaat Genel Merkezi'nin başına atandı.

Galibaf, çalışmalarına devam ederek 1996 yılında yüksek lisans derecesi aldı ve 2001 yılında Terbiyet-i Müderris Üniversitesi’nde “Çağdaş Dönemde İran'daki Yerel Kurumların Evriminin İncelenmesi” başlıklı doktora tezini savundu.

Galibaf daha sonra Tahran Üniversitesi Coğrafya Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak çalıştı ve aynı zamanda Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nde ders verdi.

1997 yılında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri komutanlığına atanan Muhammed Bakır Galibaf, daha sonra İran ve Fransa'daki yoğun pilot kurslarını tamamlayarak Airbus uçaklarını uçurma lisansını aldı.

Galibaf, 2000 yılında İran polis teşkilatının şefi olarak atandı ve ekipmanın modernleştirilmesine ve halkın kolluk kuvvetlerine olan güveninin güçlendirilmesine odaklandı.

Cumhurbaşkanı adayı olan Muhammed Bakır Galibaf

Galibaf, 2005 yılında siyasete katılmak için asker ve polis görevlerinden istifa ederek o yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerini dördüncü sırada tamamladı. Galibaf aynı yılda Tahran Belediye Başkanı seçildi ve bu görevi on iki yıl boyunca sürdürerek bu süre zarfında idari becerileri geniş çapta övgüyle karşılandı.

Galibaf, 2013 ve 2017'de iki kez daha başkanlığa aday oldu, 2013'ü ikinci sırada tamamladı ve 2017'de İbrahim Reisi'nin lehine çekildi.

2020 yılından bu yana Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Galibaf, 3 Haziran'da yapılacak son cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayarak, halkın kendisini yarışa katılmaya çağırdığını, deneyim ve becerinin zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı olduğunu belirtti.