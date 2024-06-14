Hac ibadetleri düşmanları korkutuyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin, Hac merasiminin başlaması ve hacıların Mekke'de bir araya gelmesiyle birlikte dünya Müslümanlarına hitaben önemli mesajının bir kısmı yayınlandı.

Mesajda, ''Bu büyük toplanma ve Hac ibadetleri düşünüldüğünde, Müslümanlara güven ve huzur sunarken düşmanlara korku yaratıyor." ifadesine yer verildi.

"Müşriklerden Beraat" merasimine işaret edildiği mesajda, ''Bu yılki beraat merasimi, Hac sezonunun ötesinde, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların yaşadağı ülke ve şehirlerde devam etmeli.” denildi

Ayetullah Hamanei'nin 2024 yılı Hac mesajında, “Kardeşlerim, düşüncelerinizi ve eylemlerinizi Hac'ın hakikatlerine ve parlak öğretilerine yaklaştırın ve yüce kavramlarla özdeşleşen yeni bir kimliği evlerinize geri getirin. Bu, Hac yolculuğunuzun değerli, gerçek anısı olacaktır.” ifadesine yer verildi.