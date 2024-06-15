Seçime katılım oranının artırılması lazım

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, uluslararası bilim yarışmalarında ödül ve madalya kazanan üstün zekalı ve seçkin öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğreniclere hitap eden Ayetullah Hamanei, ''Gençlere inancım ve umudum çok fazla. Öğrenciler ülke için bir zenginliktir. Üstün yetenekli öğrencilerin değeri madalyadan çok kıymetli. Sizler tarihi bile değiştirebilirsiniz.'' dedi.

İslam Devrimi Lideri, konuşmasının bir bölümünde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinerek, "Seçimler çok önemli. Seçimlerde katılımı artırmak içi çalışın. İyi bir ismi seçmek için kimin İslam devriminin kriterleri doğrultusunda çalışma yeteneğine sahip olduğuna bakınız." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, iktidara gelecek herhangi bir hükümetin ülkenin siyasi bağımsızlığını koruması gerektiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyanın temel meseleleriyle ilgili görüş sahibi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, ''Filistin, Amerika, dünyanın temel meselelerinde ve yeni dünya düzeni gibi konularda söyleyecek sözümüz var.’’ diye konuştu.