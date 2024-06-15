Ayetullah Hamanei'den “ABD ve İsrail’den Beraat” vurgusu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, her yıl olduğu gibi bu yıl yine Hac farizesini yerine getiren hacılara bir mesaj gönderdi.

Ayetullah Hamanei hacılara hitaben yayınladığı mesajında Gazze’deki gelişmelere değinerek, “Bu yılki beraat merasimi, Hac sezonunun ötesinde, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların yaşadağı ülke ve şehirlerde devam etmeli” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei mesajında, Siyonist rejimin Gazze’de işlediği acımasız suçlara dikkat çekerek, “Beraat meselesi bu yıl geçmişe göre daha önemli. Çünkü Gazze'deki trajediler hiçbir birey, taraf, hükümet ve mezhebe için müsamahaya yer bırakmadı. Bu beraat kendini milletlerin ve hükümetlerin söz ve eylemlerinde göstermeli ve cellatları ve onların yandaşlarını kötü duruma sokmalıdır” dedi.

Filistin'in direnişini ve sabırlı ve mazlum Gazze halkını takdir eden Ayetullah Hamanei, bu direnişin tam olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı.