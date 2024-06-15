İran ile Katar arasındaki ticaret hacmi yüzde 41 arttı

İran'ın Katar'daki Ticaret Ataşesi Abbas Abdülhani, bu yıl 20 Mart'tan 20 Mayıs'a kadarki iki aylık süreçte İran ve Katar arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttığını belirtti.

Abdülhani, "İran'ın Katar'a ihraç ettiği en önemli ürünler arasında tarım ürünleri, gıda maddeleri, su ürünleri, kuru meyveler, halılar, inşaat malzemeleri ve diğer ürünler yer alıyor." dedi.

Abbas Abdülhani şöyle devam etti: "İran ile Katar arasındaki istikrarlı ve gerilimsiz siyasi ilişkiler, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için uygun bir platform sağlamıştır. İki ülkenin siyasi liderlerinin ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptıkları için bu destekler İran ve Katar'ın özel sektörleri arasında ekonomik iş birliği alanları yaratabilecek ve iki ülkenin şirketleri ve yatırımcıları daha fazla güven içinde ortak iş faaliyetlerinde bulunabilecektir."

İran'ın Katar'daki Ticaret Ataşesi, "Coğrafi yakınlık, nakliye maliyetlerini azaltabilir ve malların varış noktasına ulaşma süresini kısaltabilir. İki ülke arasındaki mal alışverişi daha hızlı ve ekonomik olarak yapılabilecektir. Katar pazarının bu ürünlere ihtiyacı var ve İran güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi olarak hareket edebilir. İran'ın tarım ürünleri, yüksek kalitesi ve yakın mesafesi nedeniyle Katar pazarından önemli bir payı kolaylıkla yakalayabilir ve Katar'ın diğer ülkelerden ithalata bağımlılığını azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülhani, "İran ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke ekonomisinin çeşitlenmesine yardımcı olabilir. Doğal kaynak ve tarım ürünleri çeşitliliğiyle İran ve dinamik tüketici pazarıyla Katar, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesinde birbirini tamamlayabilir. Dolayısıyla bu ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine yönelik çabaların iki ülkenin stratejik öncelikleri arasında görülmesi gerekmektedir." diye konuştu.