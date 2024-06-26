İran'ın petrol dışı ticareti 3 yılda yüzde 57 arttı

İran Gümrüğü, ülkenin petrol dışı ihracatının 2023 (1402) yılında 2020’ye (1399) kıyasla yüzde 40 arttığını duyurdu.

Açıklamaya göre, İran'ın petrol dışı ticareti (ithalat ve ihracat) 2023’te yüzde 57 artışla 2020’deki 74 milyar dolardan 116 milyar dolara çıktı.

Petrol dışı ticaret ağırlık bazında 2023’te yüzde 20 artışla 2019'daki 147 milyon tondan 167 milyon tona çıktı.

Geçtiğimiz yıl ithalatın değeri 66 milyar dolara ulaştı. Bunun 2 milyar doları külçe altın ithalatına, 2,6 milyar doları ise kamyon ithalatına ayrıldı.