  1. Ekonomi
20 Haz 2024 09:58

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaştı

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaştı

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024'ün ilk 5 ayında yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

Çin gümrüğü, İran ile Çin arasında 2024 yılının ilk beş ayında 5.9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024’ün ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerileme gösterdi.

News ID 1917853

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