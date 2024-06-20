İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaştı

Çin gümrüğü, İran ile Çin arasında 2024 yılının ilk beş ayında 5.9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024’ün ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerileme gösterdi.