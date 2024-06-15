Siyonistler doğruladı: Çok sayıda askerimiz Refah'ta öldü

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda askerin öldüğünü doğruladı.

İsrail ordusuna 'karma pusu'

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düşman ordusuna karşı kurulan 'karma pusuda' çok saıyda siyonist askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Filistin kaynakları söz konusu askerlerin Namer APC zırhlı aracı içindeyken Yasin 105 füzesiyle vurulduğunu belirtiyor.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.