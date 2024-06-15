Gazze'de 8 Siyonist asker kül oldu

Filistin medyasına göre, Gazze Şeridi'nde bir tanksavar füzesinin İsrail askerlerini taşıyan araca isabet etmesi sonucu 8 asker yanarak öldü.

Kassam Tugaylarından başarılı operasyon

Öte yandan Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kuruldu.

Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü aktarıldı.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber Siyonistlerin Sofa askeri mevzisinin bombalandığı bilgisi verildi.

Katil İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.