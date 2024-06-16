Beşar Esad bayram namazını Şam’daki Ravda Camii’nde kıldı

Bayram namazı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Evkaf Bakanı Muhammed Abdülsettar el-Seyyid, çok sayıda üst düzey devlet ve parti yetkilisi ve bir grup İslam din aliminin yanı sıra çok sayıda vatandaşla birlikte Şeyh Ahmed Kaftaru Kompleksi Genel Sorumlusu Sayın Muhammad Şerif el-Savvaf’ın imamlğında kılındı.

Bayram hutbesinde konuşan el-Sevvaf, Kurban Bayramı’nın mümin bir insanın sıfatı olan fedakarlık, iman ve sabrın tüm anlamlarını bünyesinde barındıran bir sembol olduğunu vurgulayarak, peygamberlerin babası, efendimiz İbrahim (a.s) ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v), musibetlere göğüs germe ve onlara sabretme konusunda en güzel örnek olduğuna dikkat çekti.

El-Savvaf ayrıca, “Bayram, millet tarihinde önemli bir olayın anılmasıdır. İbrahim efendimiz (a.s) oğlu İsmail’in (a.s) kurtuluş hadisesi, fedakarlığın ve sabrın ne kadar önemli olduğunun somut bir örneğidir. Vatan ve milletin çektiği ızdıraplara karşı Cenab-ı Allah’tan bizlere zafer bahşetmesini, Gazze ve işgal altındaki Filistin’de bu millete ve milletimize sağlam bir zafer bahşetmesini umuyoruz’’ dedi.