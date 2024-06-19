Siyonist İsrail'den Suriye'ye saldırı: 1 şehit

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre, İsrail rejiminin bugün ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Suriye ordusu subay katledildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri bir kaynağa dayandırarak, "Bugün sabah saat 7.00 civarında, düşman İsrail insansız hava araçlarıyla silahlı kuvvetlerimizin Kuneytra ve Dera kırsalındaki asker tesislerini hedef alan bir saldırı başlattı” dedi.
Açıklamada, "Saldırı bir subayın şehit olmasına ve maddi hasarlara yol açtı" denildi.
yorumunuz