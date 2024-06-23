Meşhed'de bin 500 ikram çadırı kurulacak

Meşhed İslami Dernekleri Başkanı Muhammed Rıza Safai "Gadir Bayramı nedeniyle Salı günü düzenlenecek olan 10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları için Meşhed kentinde bin 500 ikram çadırı kurulacak" dedi.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.