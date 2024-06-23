Hemedan'da "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" etkinliği yapılacak

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Basın mensuplarına konuşan Hemedan İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Mehdi Ertekayi, Hemedan eyaletinde "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" etkinliği yapılacağını duyurdu.

Hemedan kentinde yapılması beklenen etkinlik hakkında, ''Bu şenlik İmam Meydanı'nden Bu-Ali Sina Merzarı'na giden ceddenin üzerinde gerçekleşecek.'' dedi.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.