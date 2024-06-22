Şerif Teknik Üniversitesi Gadir Bayramı'na hazırlanıyor

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Şerif Teknik Üniversitesi'nden Dr. Hamid Rıza Mansubi, bu üniversitenin 25 Haziran tarihinde Tahran'da düzenlekecek 10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları' etkinliğinde yer alacağını duyurdu.

Dr. Mansubi, ''Geçtiğimiz yıl İmam Hüseyin Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar düzenlenen etkinlikte kapılarımızı ziyaretçilere açmıştık. Bu yıl da Şerif Üniversitesi, Gadir şenliğinde çeşitli stantlar kurarak ziyaretçileri ağırlayacak.'' dedi.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.