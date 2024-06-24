İstanbul'da tekne battı

Milliyet'in haberine göre, Marmara Denizi Ahırkapı sığlık şamandırası önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı ‘Yazıcılar’ isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı. İçerisinde 8 kişinin olduğu teknenin kaptanı hemen telsizden yardım çağrısında bulundu.

İhbarı alan Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkartıldı. Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.