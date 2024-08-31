Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine gece saat 02.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastanede görevli jandarma, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.