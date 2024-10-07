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7 Eki 2024 08:46

Nijerya'da tekne alabora oldu: 70 ölü

Nijerya'da tekne alabora oldu: 70 ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 70'e çıktı.

1 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesindeki Gbajibo Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren kişi sayısının 70'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 150 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde 1 Ekim'de mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bindiği tekne, Gbajibo Nehri'nde alabora olmuştu.

News ID 1920774

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