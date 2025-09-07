  1. Toplum
Ayvalık’ta göçmen teknesi battı: 5 ölü, 1 kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5’i hayatını kaybetti, 1 göçmenin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevki sağlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

