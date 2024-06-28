İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler oyunu kullandı

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gitti.
Yurt dışı seçmen için 334 sandık kurulduğu belirtilmişti.
İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gitti.
İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gitti.
Yurt dışı seçmen için 334 sandık kurulduğu belirtilmişti.
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