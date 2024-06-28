  1. İran
28 Haz 2024 09:03

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler oyunu kullandı

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler oyunu kullandı

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gitti.

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gitti.

Yurt dışı seçmen için 334 sandık kurulduğu belirtilmişti.

News ID 1918055

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler