İran yarın sandık başına gidiyor

28 Haziran 2024 Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, 58 bin 640 merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

İran Seçim Kurulu'ndan yapılan son açıklamaya göre, oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'de başlıyor.

Dört aday yarışacak

Ülkede yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve Ali Rıza Zakani diğer muhafazakâr adaylar lehine adaylıktan çekildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşmesinin ardından gelecek yıl yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekildi.

Anayasayı Koruyucular Konseyi, 28 Haziran Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 80 adaydan sadece altı adayın başvurusunu kabul etmişti. Seçimler öncesinde iki adayın geri çekilmesi ile yarın yapılacak seçimlerde dört aday bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimler şöyle: Said Celili, Mustafa Purmuhammedi, Muhammed Bakır Galibaf ve Mesut Pezeşkiyan.

İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler

28 Haziran seçimleri hakkında bazı bilinmesi gereken önemli konular:

1 - 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 08.00'de yurt genelinde ve yurt dışında seçimler başlayacak.

2 - Oylama süresi 10 saattir ancak sürenin uzatılması İçişleri Bakanı'nın sorumluluğundadır.

3 - 344 oy verme merkezimizin bulunduğu yurt dışında kimlik doğrulama pasaportla yapılıyor.

4 – Kanada hükümeti seçim ruhsatı vermemiş ve seçimler orada yapılmıyor ama ABD'de yapılacak. Seçmenler bizzat şubelere giderek pasaportlarıyla oy kullanak.

5 - Oy verme merkezlerinde elektronik kimlik doğrulama işlemi yapılacak.

6 – Seçim kampanyaları 27 Haziran günü sabah saat 08.00de sona erecektir.

7 - Adaylar her şubede bir temsilci bulundurabilirler. Bu temsilciler oylar sayılana kadar şubelerde bulunur.

8 - Oy sayımından video çekmek yasaktır.

9 - Ülke genelinde 58 bin 640 şube oy vermeye hazır.

10 - Adayların ilk aşamada oyların salt çoğunluğunu alamamaları durumunda seçim ikinci aşamaya geçer. En çok oyu alan iki kişi ikinci aşamaya geçecektir.

11 – Seçimler ikinci tura kaldığı takdirde 5 Temmuz'da yapılacaktır.

12 - Seçimlere doğum tarihleri 29 Haziran 2005 tarihinden önce olanlar katılabilir.

13 – Seçimlerin birinci turuna katılmayanların ikinci tura katılması için herhangi bir engel yoktur.

14 - Adayların çekilme kararı alması halinde bunu bizzat veya temsilcileri aracılığıyla seçim merkezine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir, ancak çekilme için süre sınırı kanunda belirtilmemiştir.