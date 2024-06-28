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28 Haz 2024 09:10

Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, oyunu kullandı

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, oyunu sandığa attı.

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, bugün gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

News ID 1918056

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