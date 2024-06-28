https://tr.mehrnews.com/news/1918056/ 28 Haz 2024 09:10 News ID 1918056 Siyaset Siyaset 28 Haz 2024 09:10 Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, oyunu kullandı İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, oyunu sandığa attı. İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, bugün gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı. News ID 1918056 کپی شد İlgili haberler İlam'daki göçebelerin seçime katılımından görüntüler Tahran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir Kazakistan'da Kazvin halkı oyunu kullanıyor Ekler 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0)
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