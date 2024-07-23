İran ile Azerbaycan arasında görüşme

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü Mucteba Demirçi ile bir araya geldi.

Azerbaycan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldı.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Alirıza Mehmudi de hazır bulundu.

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan ile İran arasında yapılan müzakereler sonucunda Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açılmıştı.