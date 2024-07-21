ABD Güney Kafkasya'da Rusya'ya karşı yeni bir cephe açıyor

ABD ve Ermenistan geçtiğimiz günlerde ortak askeri tatbikata başlarken, Erivan'ın Rusya ile arasının açıldığı bir dönemde Batı'ya yönelme eğilimi giderek artıyor.

15 Temmuz'da başlayan "Eagle Partner 24" Tatbikatı 24 Temmuz'a kadar Ermenistan'da gerçekleştirilecek ve tatbikata ABD Avrupa ve Afrika Ordusu ile Kansas Ulusal Muhafızları'ndan askerler katılacak.

Tatbikatlar Ermenistan'ı iki taraflı barışı koruma operasyonlarına katılmaya hazırlamak amacını taşıyor. ABD Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Bu eğitimin gerçekleştirilmesi her iki ülkeden birliklerin birbirlerinin teçhizatına aşina olmalarını sağlıyor" denildi.

Washington ile Erivan arasındaki askeri bağlar zayıf olsa da, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı nedeniyle neredeyse çökme noktasına geldiği son aylarda tatbikatların ve işbirliğinin temposu arttı.

Mehr Haber Ajansı, Güney Kafkasya'daki son durumu gazeteci-yazar Mehmet Ali Güller'e sordu.

Washington yönetiminin Ermenistan'la ilişkileri geliştirmeye bu kadar ilgi göstermesinin sebebi nedir? Hedef Rusya mı?

ABD Ukrayna üzerinden Rusya’ya açtığı Batı cephesine ek olarak bir de Kafkasya’da Güney cephesi açmaya uğraşıyor ama bunda bir türlü başarılı olamadı. Saakaşvili’nin Ukrayna’dan dönerek ayaklanma başlatmaya çalışması Tiflis’in kararlı duruşuyla boşa çıkarıldı. Gürcistan hükümeti devamını önlemek için “Yabancı Acente Yasası”nı çıkardı. ABD şimdilerde bir de Ermenistan kartı oynamaya çalışıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Washington’daki NATO Zirvesi’nin etkinliklerine davet edildi. Ardından ABD ordusunun Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilci bulunduracağı gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uzra Zeya haberi doğruladı ve ABD ile Ermenistan arasında “yeni bir stratejik aşamanın başladığını” söyledi.

Bahsettiğiniz gibi ABD'nin Güney Kafkasya'daki varlığı Rusya'nın dikkatini başka bir cepheye çekmek amacını taşıyor. Fakat ABD'nin Güney Kafkasya politikası ister istemez İran ve Türkiye gibi diğer bölge ülkelerini de ilgilendirmektedir. Sizce ABD'nin bölgedeki eylemlerine karşı ne gibi önlemler alınmalı?

ABD bu hamlesiyle ikili bir hedefi sağlamaya çalışıyor:

1) Rusya’ya karşı Güney cephesi açmaya uğraşıyor.

2) Astana üçgeni (Türkiye-Rusya-İran) arasına kama gibi girmeye çalışıyor.

Tam da bu zamanda, Astana üçgeninin en önemli gündemi olan Ankara-Şam normalleşmesi konusunda ABD’nin tutum açıklaması da önemli. ABD Dışişleri Bakanlığı “Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediğini” açıkça ilan etti. Bu durumda yapılacaklar ortada ve net: 1) Ankara-Şam normalleşmesini başlatmak, hızlandırmak. 2) 3+3 platformunu (Türkiye-Rusya-İran) + (Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan) hayata geçirmek. Görüldüğü üzere Türkiye’nin NATO üyeliği, NATO’nun Türkiye’yi hedef almasını önlemiyor! Çare içinde değil, NATO’nun dışında olmakta...