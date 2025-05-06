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6 May 2025 10:40

İranlı diplomattan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği saldırganının dosyası ilgili açıklama

İranlı diplomattan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği saldırganının dosyası ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı , Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldıran şahsın hakkında verilen cezanın hâlâ infaz edilmemesiyle ilgili olarak, “Hükmün icrası için gerekli prosedürlerin İran yargısında tamamlanması gerekiyor. Bu konu özel bir şikâyet temelinde ele alınmaktadır” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Said Hatipzade, Bakü’de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hatipzade, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldıran Yasin Hüseynzade hakkında verilen cezanın hâlâ infaz edilmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğine yapılan saldırı acı bir olaydı. Bu olayın ardından hem polis hem de yargı makamları tarafından çok geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Bu, her ne kadar acı bir olay olsa da, iki halkın ilişkilerini daha da yakınlaştırdı. Her iki taraf da ilişkileri yeniden canlandırmak için girişimlerde bulundu. İran yargı erkinde hükmün uygulanması için gerekli prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. Bu konu özel bir şikâyet temelinde ele alınmakta ve Azerbaycan’ın İran’daki büyükelçiliği bu meseleyle ilgileniyor. Adaletin yerini bulacağından ve cezanın infaz edileceğinden eminim” dedi.

News ID 1926671

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