Ürdün'den, Hamas liderine yapılan suikasta kınama

Arap medyasına göre Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlediği suikastı en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, bu suç eyleminin uluslararası hukukun ihlali olduğunu, bölgede gerilimi ve kaosu daha da artıracağını bildirdi.

Bakanlık, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk almasını ve Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak ve rejimin hukuka aykırı eylemlerini önlemek için acilen önlem alması gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.