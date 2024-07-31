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31 Tem 2024 13:52

Ürdün'den, Hamas liderine yapılan suikasta kınama

Ürdün'den, Hamas liderine yapılan suikasta kınama

Ürdün, Siyonist İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlediği suikastı en güçlü şekilde kınadı.

Arap medyasına göre Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlediği suikastı en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, bu suç eyleminin uluslararası hukukun ihlali olduğunu, bölgede gerilimi ve kaosu daha da artıracağını bildirdi.

Bakanlık, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk almasını ve Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak ve rejimin hukuka aykırı eylemlerini önlemek için acilen önlem alması gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

News ID 1918961

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