Perinçek: Heniyye insanlığın şehididir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ekol TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Geniş Açı programına konuk oldu. Perinçek, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin açıklama yaptı.

"İsmail Heniyye bizim de şehidimiz" diyen Doğu Perinçek, "İsmail Heniyye Filistin halkının, Arap halklarının bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur barış isteyen, bağımsız ve özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir. Bu acıyı paylaşıyoruz. Hamas'a Filistin halkına bütün insanlığa baş sağlığı diliyoruz." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.