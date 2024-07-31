Irak, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, Irak hükümeti, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı şiddetle kınadı.

Irak hükümetinden yapılan açıklamada, bu düşmanca eylemin uluslararası yasaların açık bir ihlali olduğu ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, ''Irak olarak bu zor günlerde Filistin milleti ve liderliğiyle tam dayanışma içindeyiz.'' denildi.

Irak, uluslararası toplumdan, tekrarlanan bu tür saldırıların ve diğer ülkelerin egemenlik ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını yerine getirmesini ve gerekli önlemleri almasını istedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.