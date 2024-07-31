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31 Tem 2024 14:35

Heniyye suikastı nedeniyle Kars'ta konserler iptal edildi

Heniyye suikastı nedeniyle Kars'ta konserler iptal edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle Kars Valiliğince bugün düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi.

Türk medyasına göre Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenecek Erdal Akkaya konserinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

News ID 1918967

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