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3 Ağu 2024 14:13

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi

Ayasofya Meydanı’nda Heniyye’nin son çağrısı kapsamında Filistin’le dayanışma için miting gerçekleştirilecek.

Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Heniyye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı’nda Filistin’e destek mitingi gerçekleştirilecek.

Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler, Filistin Dayanışma Platformun öncülüğünde Filistin’e destek için Ayasofya Meydanında toplanacak.

News ID 1919045

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