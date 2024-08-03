Endonezya'da Heniyye suikastı protesto edildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan ABD Büyükelçiği binası önünde toplanan vatandaşlar Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi.

Daha önce Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı şiddetle kınayarak bunu "cinayet" olarak nitelendirdi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.