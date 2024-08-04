Helikopter kazasında şehit olan Ayetullah Al-i Haşim'in kıyafetleri müzede sergilendi

Helikopter kazası sonucu şehit olan Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim'in kıyafetleri ''Tebriz Meşrutiyet Evi'' müzesinde sergilendi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti, Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim, Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi ve diğer kişiler 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşmüştü.

Tebriz Meşrutiyet Evi

Tarih boyu birçok medeniyeti topraklarında ağırlayan Tebriz'de turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği yerlerden biri 'Tebriz Meşrutiyet Evi'dir.

İran’daki Meşrutiyet Devrimi sıralarında devrim yanlılarının ve liderlerin buluşma noktası olan Meşrutiyet Evi, Hacı Vali Mimar Tebrizî tarafından 1868'de inşa edilmiştir.

İran’ın kültürel mirasını oluşturan eserler arasında yer alan binada, Meşrutiyet Devrimi’yle ilgili muhtelif eşyalar sergilenmektedir.