İranlı komutandan ''misilleme'' açıklaması

General Naini, Gazze savaşına ilişkin, ''Bugün Siyonist Rejim yenilgiyi kabullenmiş durumda, onlar hiçbir hedefine ulaşamadı. Bunu ABD'li politikacılar bile kabul ediyor.'' dedi.

İran'ın Siyonistlere yanıtı hakkında General Naini, ''İran halkı akıllıdır ve ülkenin silahlı kuvvetleri komutanlarının aldığı doğru kararlar ve etkili tedbirlerle düşmanın planlarını değiştirdiğini biliyor.'' ifadesini kullandı.

General Naini, İran'ın misillemesi için bekleme süresinin uzun olabileceğini belirterek, ''Şu anda Siyonistlerin bir dengesizlik içinde yaşaması gerekiyor ve İran'ın tepkisi önceki operasyonlardan farklı olabilir, senaryolar aynı olmayabilir. Komutanlarımız düşmanı etkili bir şekilde cezalandırma deneyimine sahip ve aceleci davranmıyor.'' diye konuştu.

Son günlerde Walla haber sitesi, İsrail ordusunun İran ve Hizbullah'ın intikam korkusuyla tam teyakkuz haline geçtiğini bildirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran’da Siyonist İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından İran’ın üst düzey isimlerinden intikam açıklamaları gelmişti.