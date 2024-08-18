Siyonistleri misilleme korkusu sardı!

Siyonist Rejim merkezli Walla haber sitesine göre, Siyonist rejim ordusu, İran ve Hizbullah'ın sürpriz saldırısı korkusuyla tam alarma geçirildi.

Siyonist medya Walla, Siyonist rejimin savaş kabinesinin, ateşkes müzakerelerinde Tel Aviv'in istedikleri koşulları sağlamak için bu rejimin ordusuna Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırması talımatını verdiğini duyurdu.

Walla sitesi, İsrail güvenlik kurumları Hamas'la çatışmaya geri dönme ve savaşı durdurmamaktan yana olduğunu ve siyonistlere göre İran ve Hizbullah'ın hâlâ Heniyye ve Fuad Şükür suikastına misilleme yapmakta ısrarcı olduklarını açıkladı.