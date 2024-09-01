Devrim Lideri'nden 'Ulusal Kalkınma Fonu' kararı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Ulusal Kalkınma Fonu'nun bu yıl petrol ve doğalgaz gelirlerinden aldığı payın bu yıl yüzde 20 oranında azaltılması yönündeki talebini kabul etti.

Bu bağlamda Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 350 bin milyar tümen kredi şeklinde hükümetin bütçesine eklendi.

1403 (2024) yılı bütçe tasarısının ilk bölümünde milletvekillerinin onayına göre, Ulusal Kalkınma Fonu'nun petrol ve doğalgaz gelirlerinden payı yüzde 40 olarak belirlenmişti.