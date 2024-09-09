Bir milletin gençlerinin fedakarlığı o milletin ilerlemesine büyük bir destektir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Şehitleri Kongresi üyleleriyle görüşmesindeki ifadeleri yayınlandı.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, "Bir milletin gençlerinin fedakarlığı, o milletin ilerlemesine maddi ve manevi çok büyük bir destektir. Bu korunmalı; kaybolmamalı, unutulmamalı veya çarpıtılmamalıdır" dedi.

Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede yapıtığı konuşmadan satır başları şöyle:

-Düşmanların ve özellikle de çağımızda aziz milletimize ve İran'ımıza karşı psikolojik savaşın temellerinden biri, bu düşmanları yüceltmektir; Bu devrimin başlangıcından beri var olan bir meseledir. Milletimize sürekli farklı şekillerde şöyle anlatıldı ki; ABD’den korkun, Siyonistlerden korkun, İngiltere’den korkun. Bu her zaman böyleydi. Muhterem imamın en büyük sanatlarından biri de milletin kalbinden bu korkuyu kaldırmak, millete güven duygusu kazandırmak, ona iman duygusu kazandırmaktı. Millet, büyük işler başarmak için güvenebileceği bir iç güce ve kudrete sahip olduğunu hissetti.

-Düşmanın bu psikolojik savaş hareketi, askeri alana girdiğinde sonucu korkudur, geri çekilmedir ki Kur'an-ı Kerim bu geri çekilmenin aslında Allah'ın gazabına sebep olacağını belirtmiş ve açıklamıştır.

-Siyasi alanda düşmanı büyütmek insana yalnız olduğunu hissettirir, zayıf olduğunu hissettirir, bununla baş edemeyeceğini hissettirir; Sonuç onun taleplerine teslim olmaktır;

-Kültür alanında ise düşmanı yüceltmek kendini farklı bir şekilde gösteriyor; Pasif hissetmek, başkalarının kültürüne hayran olmak, kendi kültürünü küçümsemek, yabancı kültüre bağlı kalmaktan gurur duymak. Konuşurken veya yazarken batılı bir kelime kullanmaktan gurur duyan bazı insanlar var; Bu yüceltmenin sonuçlarından biri de düşmasnın kültürünü, geleneklerini, yaşam tarzını kabul etmektir; bu düşmanın yürüttüğü psikolojik bir savaştır.