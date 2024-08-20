Petrolsüz ekonomiye doğru ilerlemeliyiz

İran İslami Şura Meclisi'nde yeni bakanları değerlendirme oturumu sürüyor.

Eğitim Bakanı adayı Alirıza Kazımi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı adayı Settar Haşimi, İstihbarat Bakanı adayı Hücctü'l-İslam Seyyid İsmail Hatib, Ekonomi Bakanı adayı Abdul Naser Himmeti, Dışişleri Bakanı adayı Seyyid Abbas Irakçi, Sağlık Bakanı adayı Muhammed Rıza Zaferkandi ve Kalkınma, Sosyal Refah Bakanı adayı Ahmed Meyderi, Tarım Bakanı adayı Gholamrıza Nuri Kızılce, Adalet Bakanı adayı Emin Hüssein Rehimi, Savunma Bakanı adayı Emir Aziz Nasırzade ve Yol ve Şehircilik Bakanı adayı Farzaneh Sadık Malvacard'ın niteliği daha önceki toplantılarda meclis milletvekilleri tarafından incelenmişti.

Mecliste sunduğu planını savunan İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı adayı Muhammed Atabek, "Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'nın programları üretimi teşvik etmek, yerli güce ve kalkınmaya güvenmek ve petrolsüz bir ekonomiye doğru ilerlemek doğrultusunda olmalıdır" dedi.

Muhammed Atabek, "Programımız, uzmanlardan ve derneklerden yararlanılarak ve uluslararası koşulların zorlukları dikkate alınarak hazırlanmıştır" ifadesini kullandı.

Atabek, "Baskıcı yaptırımların etkilerini ortadan kaldırma çabası doğrultusunda Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'nın programının oluşturulmasında temel strateji ve hedefler hedefleniyor" diye konuştu.