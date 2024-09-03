İran Moskova Kitap Fuarı'na 400 kitapla katılıyor

İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Kültür Ataşesi Mesut Ahmetvend, İran'ın standının İran Kültür Ataşeliği tarafından İran Kitap ve Edebiyat Evi'nin desteğiyle kurulduğunu ve burada "Farsça dil eğitimi, İslam araştırmaları, çocuk ve gençlik, İran araştırmaları, sanat, direniş edebiyatı, klasik ve çağdaş edebiyat" konularında 400'den fazla kitabın tanıtılacağını belirtti.

Ahmetvend ayrıca, 37. Moskova Uluslararası Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı'na da bazı İran yayınevlerinin bu alanda yayımladığı kitaplarla katıldığını ifade etti.

İran'ın Rusya'daki Kültür Ataşesi, bu yılki Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'nda İran standında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini, bu etkinliklerin İran kaligrafisi ve resim sanatı atölyeleri, uzmanlık toplantıları, kitap tanıtım ve lansmanları, yayıncılar ve yazarlarla buluşmalar gibi aktiviteleri kapsayacağını belirtti.

Ahmetvend, önceki yıllarda Farsçadan Rusçaya çevrilmiş ve bu ülkede farklı yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapların da özel bir bölümde ziyaretçilere tanıtılacağını ekledi.

Moskova Uluslararası Kitap Fuarı, Rusya'nın en önemli kitap etkinliği olarak her yıl Eylül ayında düzenlenmektedir. Bu yılki fuarın ana bölümleri ise kurgu, kurgu dışı kitaplar, kitabın geleceği, sesli ve dijital kitaplar, yazarlar ve okuyucular festivali, Moskova kütüphaneleri ve yazarlarla tanışma atölyeleri olarak sıralanmaktadır.